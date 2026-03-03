源田壮亮インタビュー（前編）33歳で迎えるプロ入り10年目の2026年シーズン。日本を代表する遊撃手・源田壮亮（西武）にとって、今季は例年以上に重要な１年となる。【プロ入り10年目の転換期】ひとつ目の理由は、侍ジャパンで連覇を狙う第６回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）だ。「僕の野球人生で、一番大きな舞台です。プレミア12もオリンピックも出場させてもらいましたが、メディアでの取り上げられ方はまった