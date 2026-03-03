F1ハース・リザーブドライバー平川亮インタビュー（後編）◆平川亮・前編＞＞リザーブ３年目の手応え「同じ言語を話せるようになった」ハースのリザーブドライバーに就任したのは昨年4月。平川亮はスケジュールの許すかぎりチームに帯同し、FP1も4回にわたって出走してきた。VF-26の実車はFP1でドライブすることになる。とはいえ、マシンへのアップデート投入計画がまだ確定していないだけに、FP1への出走スケジュールも未確定