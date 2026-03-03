F1ハース・リザーブドライバー平川亮インタビュー（前編）ハースのリザーブドライバーに就任してから10カ月──。開幕前テストが行なわれるバーレーンに、平川亮はいた。「今年はレギュレーションが大きく変わったので、基本的にはその理解を深め、ドライバーとして何をしなければいけないかを勉強するための見学です。もしレースで走らなければならないとなった時に、きちんと理解しておかなければならないので。そのための勉