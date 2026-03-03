【モデルプレス＝2026/03/03】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架）、女優の綾瀬はるか、浜辺美波、俳優の鈴木亮平が3日、「『キリングッドエール』5000万本突破！“大反響”御礼発表会」に出席。舞台袖で怒られた理由を明かした。【写真】29歳人気バンドボーカル「韓国アイドルのよう」ファン衝撃の青髪ビジュ◆Mrs. GREEN APPLEら、イベント登壇この日、解禁になった新CMの撮影現場の雰囲気を聞かれた