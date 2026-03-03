LE SSERAFIMのウンチェが、洗練された空港ファッションで視線を独占した。3月3日、ウンチェは海外のファッションショーに出席するため、仁川（インチョン）国際空港を通じてフランス・パリへ出発した。【写真】メイド風？ウンチェ、キュートなミニスカ姿この日、ウンチェはブラウンのジャケットに、ブラックのスカートを合わせたシックな装いで空港に姿を現した。フロントはミニ丈、サイドからロングへと繋がる個性的なデザインの