カレーチェーンの「カレーハウスCoCo壱番屋」は3月5日(木)より、全国の店舗で春の季節限定メニューを展開。旬の食材を用いた「桜えびとあさりの春野菜カレー」と、ビーフの質感を強調した「THE牛カレー」の2種を数量限定で販売する。【画像を見る】「THE牛カレー」、「手仕込ささみカツ」、「わさびタルタル」の画像を見る〈季節食材と「和」の要素を掛け合わせた「桜えびとあさりの春野菜カレー」〉価格:税込1,012円(ライス300g、