2024年に配信されたドラマ『地面師たち』（Netflix）。2017年に実際に起きた「積水ハウス地面師詐欺事件」をモチーフに描かれた同名小説を原作とする同ドラマの大ヒットにより、「地面師」という言葉や犯罪の手口は世間的に広く認知された。一方で、地価高騰の影響もあり現在においても各地で「地面師事件」が起こり続けているのが現状だ。【写真を見る】喫茶店に現れたS被告。積水事件当時使用していた「カイキカン」名義の記録