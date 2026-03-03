いよいよ開幕を目前に控える2026WBC。過去の大会に出場経験のある鳥谷敬さんが“控えメンバー”の重要性について語りました。WBCは何が起こるか分からない短期決戦。これまでの大会でも、主力としての活躍が期待された選手たちが不振に陥ったり、その逆境を跳ね返すことによってチームに勝利をもたらす名場面が多く生まれてきました。鳥谷さんは「そのときの状態だったりとか、不調が生まれるかもしれないので、意外と全員で戦わな