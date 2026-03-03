ドコモ・バイクシェアが年内に導入する電動バイク（右）と新しい電動アシスト付き自転車（左）＝3日午前、東京都品川区NTTドコモ傘下のドコモ・バイクシェア（東京）は3日、年内に自転車型電動バイクの配備を始めると発表した。電動アシスト付き自転車も新車両を導入し、順次入れ替えを進めていく。現在は地域ごとに別々のブランド名に「NOLL（ノル）」を付けて統一する方針も明らかにした。電動バイクは2023年の道交法改正で