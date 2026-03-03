北陸電力志賀原発（奥）＝2024年12月、石川県志賀町北陸電力志賀原発1、2号機（石川県志賀町）が再稼働すると北陸電や住民に回復できない損害が生じかねないとして、富山、石川両県の一部株主が経営陣に運転差し止めを求めた訴訟の判決が4日、富山地裁で言い渡される。2024年の能登半島地震ではトラブルが続出。再稼働に向け、経営陣が安全に関する注意義務を果たしているかどうかが主な争点だ。原発訴訟は住民が起こすことが