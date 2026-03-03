「開設７４周年記念グランプリレース・Ｇ１」（４日開幕・川口）２年連続４回目の大会制覇を目指す高橋義弘（４３）＝川口・２９期＝が、初日１１Ｒの７枠から連覇へのスタートを切る。昨年の優勝戦は鈴木圭一郎（浜松）、黒川京介（川口）、佐藤励（川口）が１〜３番人気だったが、２枠から一気に逃げた高橋が黒川の猛追を１車身振り切った。前節のＳＧ・全日本選抜（浜松）は準決勝戦進出を逸したが、後半２日間は１、３着