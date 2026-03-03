初春が訪れた四川省成都市管轄下の崇州市黎壩村で菜の花が見頃を迎えた。中国新聞網が伝えた。菜の花畑には数十卓の火鍋用テーブルが設置され、今年も「菜の花畑で火鍋」を楽しむ人々でにぎわっている。（提供/人民網日本語版・編集/KM）