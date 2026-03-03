強盗殺人未遂などの罪に問われている野村証券元社員の男に、懲役１８年の実刑判決が言い渡されました。 野村証券の元社員の被告（３０）はおととし７月、顧客の８０代夫婦が住む広島市内の住宅で、現金合わせて約２６００万円を奪うなどし、その後、妻（当時８４歳）がいる部屋に火をつけ殺害しようとした罪に問われています。 検察は「被害者の殺害もいとわず完全犯罪をもくろんだ計画的犯行」として懲役２０年を求刑。一方、弁