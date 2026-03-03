白く華麗な姿から「白鷺城」とも呼ばれる世界遺産で国宝の「姫路城」。そんな人気の観光地で３月１日に始まったのが、「入城料」を市民とそれ以外で区別するいわゆる「二重価格」です。姫路市は、城の維持管理費を確保するためなどとして、これまで１８歳以上は「１０００円」だったところを市民は「１０００円」のまま据え置きつつ、市民以外は２．５倍の２５００円に値上げしました。今後、こうした「二重価格」は日本で広