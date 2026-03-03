俳優の夏木マリ（73）が1日、自身のインスタグラムを更新。お下がりの野菜を使った手料理を披露し、反響を呼んでいる。【写真】「わぁー美味しそう」“味がしっかり染み込んだ”夏木マリの手料理※2枚目夏木は「浅草の本龍院さんでお下がりのお大根をいただいて来て ぶり大根にしました」と報告。投稿では、味がしっかり染み込んだ大根とぶりが盛り付けられた一皿を公開した。本龍院では大根を奉納すると、お参り後に前日に