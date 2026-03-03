防衛省航空自衛隊は3日、ブルーインパルスの2026年度の展示飛行予定場所を発表した。全国22のイベントで空を舞う。【写真】あなたの空にも？ブルーインパルスの飛行予定一覧表26年度は、4月11日の熊本地震10年復興イベントを皮切りに、同19日の中越大震災復興記念祭、6月28日の輪島分屯基地開庁70周年記念行事、9月27日の小松基地航空祭、10月3日の東松島秋まつり、同4日の松島基地航空祭などで飛行する。来年3月7日の東京マ