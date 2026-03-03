東京市場まとめ 1.概況 日経平均は327円安の57,729円と続落して寄付きました。イランの革命防衛隊幹部がエネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡を封鎖したと明らかにし、ホルムズ海峡の航行禁止が長期化すれば、物流の停滞や原油高を通じてインフレが再加速する恐れがあることなどが懸念され、株式市場ではリスク回避の売りが出ました。序盤から一貫して、軟調な展開となった日経平均は、早々に節目の57,000円も割り込み