モデルの垣内彩未（36）が3日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。体調不良で入院していたことを明かした。垣内は「急な体調不良で入院していました」と切り出し、「急遽、スケジュール変更に対応してくださったお仕事関係のみなさま本当に本当にありがとうございました」と感謝をつづった。現状について「もうかなり復活しました」とした上で「あとほんの少し、のんびり過ごしたら完全復活できそうです」と記した