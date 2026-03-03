AKB48の元メンバーで初代総監督を務めた高橋みなみさんが、洗足学園音楽大学の客員教授に就任することが発表されました。高橋さんは2026年4月から同大学で活動を開始する予定です。 【写真を見る】【 高橋みなみ 】洗足学園音楽大学の客員教授に就任「まさか自分の人生の中で『客員教授』という名前をいただくことがあると思わなかった」高橋さんは自身のインスタグラムで「AKB48で『キャプテン』『総監督』『応援総団