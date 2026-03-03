協定締結式で握手する、青森県風間浦村の冨岡宏村長（左）と北海道大大学院水産科学研究院の都木靖彰研究院長＝3日午前、北海道函館市北海道大水産学部と青森県風間浦村は3日、村の特産「キアンコウ」の生態研究やブランド化に向けた連携協定を結んだ。村では、キアンコウに並ぶ主要水産物であるスルメイカの不漁が続く。協定締結により、将来の人材育成を含めた地域水産業の課題解決を探る。函館市で協定締結式が開かれ、冨岡