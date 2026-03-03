2026年ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの競技会場（配置画像は（C）Google）【コルティナダンペッツォ共同】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは6日の開会式に先立って4日（日本時間5日未明）、車いすカーリングの新種目、混合ダブルスの1次リーグで競技が始まる。昨年3月の世界選手権を制した小川亜希、中島洋治組（チーム中島）が日本の先陣を切って登場し、中国ペアと対戦する。前回2022年北京大会でメダル7個の