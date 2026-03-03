WOWOWは3日、2月17日に死去したロックバンド「LUNASEA」のドラムス真矢さん（享年56）の追悼番組を放送することを公式サイトで発表した。サイトでは「LUNASEAの真矢さんが2026年2月17日逝去されました。謹んでご冥福をお祈り申し上げます」と、真矢さんに哀悼の意を示した。その上で「追悼番組放送決定に伴い、以下の番組の放送時間を変更させていただきます。急な変更となりましたことを、深くお詫びいたします」と謝罪