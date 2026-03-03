日本学生野球協会は３日に開いた審査室会議で高校５件の処分を決め、今年１月６日にコーチの暴言と不適切指導（部内）が判明した高知（高知）に対して、３６歳の男性コーチの謹慎（１月６日〜４月５日）を科した。２４年１０月、夜食を購入するため部員３人が寮から無断外出。見ていた下級生が寮監を務めるコーチに話して発覚した。日頃の授業態度などを踏まえて指導するとしてその場は終えたが、２日後に３人を寮にいる１年生