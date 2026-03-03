俳優の石田ゆり子（56）が、トレーニング中の動画を公開し、反響が寄せられている。【映像】石田ゆり子の激変ショットや最新の姿これまでもInstagramで、ショートカットへと激変した姿や、足の上にペットボトルを乗せたバランストレーニングの動画など、日常の様子を発信してきた石田。最新のトレーニング姿に反響2026年3月1日の投稿では、「トレーニング動画しか上げてないじゃん！と言われるようになりました。たしかに…