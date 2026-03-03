アメリカによるイランへの攻撃に世界が翻弄されている。3月3日の「武田砂鉄ラジオマガジン（文化放送）」では、東京科学大学教授の中島岳志がこの問題について解説した。 中島「まず確認しなくてはいけないのは、これは明確な国際法違反であるということですね。今は国際法があってないような状態になっていて、法の秩序とかルールに基づく秩序みたいなものが崩壊してしまっている。 本当に剝き出しのパワ