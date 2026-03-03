報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３月７日、阪神競馬場・芝１４００メートル＝３着馬までに桜花賞の優先出走権）に登録しているメルメラーダ（牝３歳、栗東・高橋一哉厩舎、父セントマークスバシリカ）は左第一指骨の矢状骨折が判明し近日中に手術を行うため、回避することが３月３日、分かった。この日、シルク・ホースクラブが発表した。火曜は坂路で普通キャンターで調整。手前を替えた際につまずいて、ゴール後に左前肢を