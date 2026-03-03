大相撲春場所（８日・エディオンアリーナ大阪）で綱取りの大関・安青錦（安治川）の化粧まわしの贈呈式が３日、大阪・松原市で行われた。世界四大会計事務所の１つＫＰＭＧジャパンから母国ウクライナのヴィーニンツァ地方の伝統刺しゅう文様を取り入れた青い化粧まわしをもらい、「この化粧まわしをつけて上の番付を狙っていく」と喜んだ。ロンドンに住む同社関係者に昨年１０月のロンドン公演で一緒に行動した縁で話が進んだ