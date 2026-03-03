侍ジャパン・吉田正尚外野手（３２＝レッドソックス）の評価が一変した。吉田は「５番・左翼」で先発出場した２日のＷＢＣ強化試合・オリックス戦で豪快な一発を披露。５回一死からオリックス３番手・九里の１３３キロのカットボールをフルスイングで捉え、右翼席５階席へ叩き込んだ。メジャー３年目の昨季は怪我の影響で５５試合の出場にとどまり、打率２割６分６厘、４本塁打、２６打点に終わり、オフを通じてトレードのウワ