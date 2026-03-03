流通経大は３日、サッカー部で部員が違法薬物を使用している疑いがあると情報提供があり、調査の結果、５人が使用を認めたと発表した。茨城県警が捜査している。大学は午後に記者会見を開いた。発表の段階では具体的な違法薬物の名前は出ていなかったが、会見で「使用した５名、大麻と認識して使用したと発言している」と明かした。捜索は５つある寮のうちの２寮、合計３部屋で行われたといい「押収された物はないと聞いている