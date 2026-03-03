【モデルプレス＝2026/03/03】TBSアナウンサーの近藤夏子が3月2日、自身のInstagramを更新。髪を“バッサリ”カットした新ヘアを披露し、注目を集めている。【写真】第1子出産の29歳TBSアナ「さっぱりして可愛い」バッサリカットで印象ガラリ◆近藤夏子アナ、ショートボブに大胆イメチェン近藤アナは「髪の毛を乾かす時間がもったいない！というか、ない！授乳していると髪の毛が邪魔！出かける時にセットする時間ない！切っちゃえ