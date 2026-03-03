【モデルプレス＝2026/03/03】元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が3月2日、自身のInstagramを更新。長年集めている“図鑑シール”を公開し、反響を呼んでいる。【写真】42歳元なでしこ「整理されてて綺麗」図鑑シールズラリなコレクション◆丸山桂里奈、シール帳を披露丸山は「最近の日常」と書き出し「大人の図鑑シールが好きすぎて昔から集めてる」と、ぎっしりとシールが並んだ写真を投稿。食べ物や風景など、リア