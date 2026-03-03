水俣病が公式確認されてから70年となる5月1日に水俣市で開かれる慰霊式について、塩田知事は自身か副知事が出席する考えを示しました。 水俣病は1956年5月1日、公式に確認された公害病です。 鹿児島県内では493人が水俣病患者と認定されていて、1000人が県や国に認定を申請し、審査を待っています。 熊本県水俣市で毎年5月1日に開かれている慰霊式に鹿児島県知事が出席したのは、公式確認から50年となった2006年の伊藤知事が最