卒業・卒園シーズンのセレモニーコーデ。スカート派のスイートな装いには、ふんわり素材のコサージュでやさしく華やかに。甘めが好きだけれど、きちんと感もほしい――そんな人に向けて。スタイリスト・菊池かおりさんおすすめのコサージュ使いをご紹介します。スイート派は、ふわっとしたシフォンでやわらかな印象に柔らか素材のコサージュで華やかさをアップさせて。ベージュやグレーを選べば大人っぽく仕上がります。お花とリボ