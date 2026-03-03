きょう3月3日は「桃の節句」です。鹿児島市の幼稚園では女の子の健やかな成長を願い、ひな祭りにちなんだコンサートが開かれました。 鹿児島市明和2丁目のなでしこ幼稚園では、日本の文化や四季を子どもたちに伝えていきたいと、毎年、ひな祭りに合わせてコンサートを開いています。 子どもたちは手作りしたひな飾りをステージに並べ、吹奏楽団の演奏に合わせて踊ったり指揮を体験するなどして、コンサー