関東地方は南岸低気圧の影響で、明日(4日)の朝にかけて山沿いを中心に大雪になる所があるでしょう。今夜(3日)からは内陸を中心に雪の範囲が広がり、気温が予想より下がった場合は平地でも積雪となるおそれがあります。積雪や凍結によるスリップ事故や交通機関の乱れ、転倒などにご注意ください。4日朝にかけて山沿いを中心に大雪今日(3日)の関東地方は、冷たい雨が降っています。東京都心では、日中の気温が7℃から8℃くらいで経