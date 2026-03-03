中国地方はスギ花粉の飛散がピークとなり、風が強い日を中心に大量のスギ花粉が飛散しています。この先はこの時季らしい寒さになる日が多いため、体調を崩してアレルギー症状を悪化してしまわないよう、ご注意ください。また、花粉症でない方も、大量の花粉でアレルギーを発症してしまう恐れがあります。体に取り込まないよう、万全な対策を行ってください。広島市飛散開始から一気に飛散量が増える広島県南部にある日本気象協会