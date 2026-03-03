小学校の給食に3日、福岡のブランドいちご「博多あまおう」が登場しました。地元食材の魅力を広めようと企画された特別メニューに、子どもたちも笑顔になりました。 ■児童たち「おいしい給食いただきます！」こちらは、福岡市城南区の別府小学校です。給食をつややかな赤で彩るのは、福岡のブランドいちご「博多あまおう」。その中でも「大粒」とされるものが、2粒ずつ提供されました。■児童「10個は食べられる。」「う