この先一週間の近畿地方は気温の変化が大きく、寒の戻りとなる日もあるでしょう。特に、8日(日)ごろには強い寒気が流れ込み、北部では市街地でも雪の降る所がある見込みです。8日(日)以降寒の戻りにこの先一週間の近畿地方は、気温の変化が大きい見込みです。明後日5日は、高気圧に覆われて晴れて日差しが多くなり、最高気温は平年より高くなるでしょう。6日(金)の午前中は晴れるものの、西から低気圧が近づくため、次第に雨が降