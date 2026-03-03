ロンドン朝方、ドル高とともに円高の動きもポンド円２１０円台割れ＝ロンドン為替 ロンドン朝方は有事のドル買いとともに、円買いの動きも広がっている。ドル円は157.15レベルに本日の安値を小幅に広げている。クロス円の下げが目立っており、ユーロ円は183.23レベル、ポンド円は209.86レベルに本日の安値を広げている。 USD/JPY157.21EUR/JPY183.34GBP/JPY209.92