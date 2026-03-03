３日の東京株式市場はリスクオフ一色の展開で日経平均株価は大幅続落、今年最大の下げ幅で５万６０００円台前半まで一気に下押した。 大引けの日経平均株価は前営業日比１７７８円１９銭安の５万６２７９円０５銭と大幅続落。プライム市場の売買高概算は２９億８７６１万株、売買代金概算は９兆８０５６億円。値上がり銘柄数は７０、対して値下がり銘柄数は１５１５、変わらずは１０銘柄だった。 きょうの東京市場は、