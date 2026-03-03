メインシナリオ・・・短期のトレンドは上向きで、一目均衡表の雲を上に突き抜け、2月9日の高値115.34円から2月12日の安値111.78円までの下げをほぼ帳消しにしている。2月9日の高値115.34円を上抜き、1月23日の高値115.43円も上抜けば、2024年7月15日の高値116.06円を試す可能性がある。さらに上昇するようなら、2024年7月12日の高値116.97円が目標になる。 サブシナリオ・・・一方、一目均衡表の雲の上限の113.59円を下抜き、