メインシナリオ…もみ合いながらも上値を追う展開が続いている。押したところでは21日線に支持されて、上昇基調で推移するとみられる。その場合、今日これまでの高値112.09が最初のポイントとなる。ここを抜けて来ると、113円の節目、114円の節目、115円の節目を試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、転換線の110.45、110円の節目、3月2日の安値109.68、基準線の109.09などを試すとみられる。