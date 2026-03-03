【新華社ウルムチ3月3日】中国新疆ウイグル自治区ウルムチ市の文化センターで2月26日、第2回社火パレード「手鼓を打ち、竜を舞う」が行われた。社火は竜舞や打楽器演奏が一体となった祝祭行事。総勢2千人余りが出演し、さまざまな山車がパレード全体をつないだ。（記者/白志強）