【新華社ウルムチ3月3日】中国新疆ウイグル自治区のウルムチ市第13小学校は新学期初日の1日、4台のロボット犬と人型ロボットが児童らを出迎えた。児童らはロボットが音楽に合わせて踊る様子や、握手やハイタッチを通じて中国の先端技術の魅力を身近に感じた。（記者/高羗）