PGAツアーの2026年、滑り出しは好調PGAツアーの2026年シーズンは、従来の開幕戦だったザ・セントリーがマウイ島の水不足の影響で中止となり、例年より1週遅れでソニー・オープン・イン・ハワイから開幕した。【写真】26歳コンビは「美人パートナー」も共通項…ゴッターアップとブリッジマン翌週からは戦いの舞台が米本土へ移され、西海岸シリーズ5試合はTV中継の視聴率が前年比で軒並みアップするなど、好調な滑り出しを見せて