2人組デュオ、ゆずが3日放送のNHK「あさイチ」にVTR出演。先週放送予定だったインタビューが放送され、来年デビュー30周年を迎える心境を語った。博多大吉から「ひとことで言うとどんな30年でしたか」と聞かれ、北川悠仁（49）は「感謝ですかね」と答えた。北川は「ファンの皆さまに長く応援していただいて。スタッフの皆さんもすごいゆずを愛してくれて、すごい感謝の中でやってきた30周年ですね」と答えた。岩沢厚治（49）は「当