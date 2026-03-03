記者団の取材に応じる中道改革連合の小沢一郎元衆院議員＝3日午後、東京都千代田区中道改革連合の小沢一郎元衆院議員は3日、立憲民主党や公明党などに所属していた衆院議員による中道の結成は望ましくなかったとの認識を示した。衆院選惨敗を踏まえ、国会内で記者団に「焼け野原になってしまった。おかしなやっつけ仕事だった」と指摘した。中道結成を振り返り「選挙協力の一点で、大きな傘をつくらなければ駄目だった」と言及