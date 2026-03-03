CMSA（中国載人航天工程弁公室）は2026年2月27日、2026年の有人宇宙飛行計画を発表しました。発表によると、2026年は有人ミッション2回と貨物補給ミッション1回を実施する予定です。神舟23号では乗組員のうち1名が中国初となる約1年間の長期滞在実験を行うほか、神舟24号にはパキスタン人宇宙飛行士がペイロードスペシャリスト（搭乗科学技術者）として搭乗する計画です。【▲ 参考画像：宇宙船「神舟21号」を搭載して打ち上げられ