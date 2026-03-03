南海キャンディーズ山里亮太（48）が3日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。イラン情勢が日本経済に与える影響を取り上げる中、「まずは一番人命が大事」と訴えた。イランに対する米国とイスラエルの軍事攻撃を受け、日経平均株価の下げ幅が一時1500円を超えた。一方で金は取引価格が高騰し、1グラムあたり2万9969円となった。山里は「この件に関しては、まずは一番人命が大事だと思うんです」とコメ