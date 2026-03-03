アンドエスティＨＤがこの日の取引終了後に２月度の月次売上高を発表しており、既存店売上高は前年同月比９．９％増と２カ月連続で前年実績を上回った。 前年のハードルが低かったことに加えて、上旬は冬物商品の消化を進め、下旬は気温が高く春物が堅調に推移した。アイテム別では、デニム素材の春物アイテムやオケージョン（行事）に対応したアパレル・服飾雑貨が人気。また、生活雑貨ではキャリーケ&#